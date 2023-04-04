Как сообщает военкор «Известий» Денис Кулага, российскими танкистами в окрестностях поселка Спорное, расположенного на территории Донецкой Народной Республики, было уничтожено здание с бойцами вооруженных сил Украины.

По словам военного корреспондента, российские танкисты нанесли точный удар по зданию, в котором располагалась живая сила ВСУ. В результате плотного огня большая часть личного состава подразделения украинской армии была ликвидирована на месте.

Военкор Кулага сообщил, что каждый танк работает в связке с разведчиками, управляющими беспилотным летательным аппаратом, для корректировки огня в режиме реального времени. По словам одного из танкистов ВС РФ, танк Т-72 прекрасно зарекомендовал себя в зоне СВО, однако уже в ближайшее время на фронт должны поступить более современные модели российских танков.

На данном направлении подразделения вооруженных сил Российской Федерации выравнивают линию фронта, чтобы обеспечить себе плацдарм для дальнейшего рывка в направлении населенного пункта Северск, находящегося под контролем ВСУ.