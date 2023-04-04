ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает военкор «Известий» Денис Кулага, российскими танкистами в окрестностях поселка Спорное, расположенного на территории Донецкой Народной Республики, было уничтожено здание с бойцами вооруженных сил Украины.

По словам военного корреспондента, российские танкисты нанесли точный удар по зданию, в котором располагалась живая сила ВСУ. В результате плотного огня большая часть личного состава подразделения украинской армии была ликвидирована на месте.

Военкор Кулага сообщил, что каждый танк работает в связке с разведчиками, управляющими беспилотным летательным аппаратом, для корректировки огня в режиме реального времени. По словам одного из танкистов ВС РФ, танк Т-72 прекрасно зарекомендовал себя в зоне СВО, однако уже в ближайшее время на фронт должны поступить более современные модели российских танков.

На данном направлении подразделения вооруженных сил Российской Федерации выравнивают линию фронта, чтобы обеспечить себе плацдарм для дальнейшего рывка в направлении населенного пункта Северск, находящегося под контролем ВСУ.

Вам может понравиться

Россия и Китай лишили Соединенные Штаты военного господства на море

В своей аналитической публикации для издания The Atlantic, Джерри Хендрикс, капитан Военно-морских сил США в отставке, заявил об опасениях относительно сотрудничества России и Китая в военной сфере. По мнению Хендрикса,

В Херсонской области найден тайник со взрывателями для артиллерийских снарядов

В лесополосе рядом с селом Владимировка Херсонской области был найден тайник с боеприпасами. Его обнаружили сотрудники местной полиции. По данным пресс-службы регионального отдела ГУ МВД, в найденном в лесу тайнике

Капитан Мехов обнаружил группу украинских диверсантов и обратил их в бегство

Группа военнослужащих ВС России под командованием капитана Кирилла Мехова занималась обеспечением безопасности передвижения колонны военной техники. В процессе выполнения своей боевой задачи обнаружили и разбили ДРГ противника, минировавшую маршрут передвижения