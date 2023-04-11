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11 апреля – ИА Discover24.ru. Как сообщает издание «Известия», российскими силами был взят под контроль один из крупнейших инфраструктурных объектов Артемовска (украинское название Бахмут) – железнодорожный узел.

Речь идет о находящейся в центре города железнодорожной станции «Бахмут». Вечером 10 апреля бойцами группы «Вагнера» была прорвана украинская оборона. ВСУ отступили, но пытаются закрепиться в зданиях, расположенных по улице Чайковского.

Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил журналисту «Известий», что российским силам в Артемовске осталось освободить западные кварталы. Он уверен, что украинские подразделения больше не смогут долго удерживать свои позиции. Вскоре им придется отступать в направлении к Часову Яру.

В Министерстве обороны РФ сообщается, что за минувшие сутки на донецком направлении российскими силами было ликвидировано около 300 украинских боевиков, более 10 единиц военной техники, такой как бронемашины, гаубицы и самоходные артиллерийские установки.

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