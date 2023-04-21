Российскими войсками был нанесен ракетный удар по скоплению пехотинцев ВСУ в зоне проведения спецоперации. В результате ракетной атаки погибло более 10 украинских боевиков. Отмечается, что противник был замечен разведчиками ВС России на открытой местности на расстоянии, позволяющем открыть артиллерийский огонь.

Украинские боевики находились неподалеку от лесной зоны. Они нарушили одно из основных правил в зоне боевых действий – собрались в большую группу на открытой местности. Оперативное реагирование российских бойцов привело к потерям со стороны ВСУ.

Артиллерийскими расчетами был нанесен точный удар, повлекший за собой уничтожение украинской пехоты. Видеокадры огневого поражение противника были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Видеозапись свидетельствует, что российским артиллеристам удалось ликвидировать как минимум десять украинских пехотинцев с помощью противотанковой ракеты.