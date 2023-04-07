Российские артиллеристы 9-й бригады первого Донецкого АК из МТ-12 «Рапира» ликвидируют бронетехнику и живую силу противника на Авдеевском участке фронта. Соответствующие кадры были опубликованы пресс-службой Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

На видео можно рассмотреть боевую работу артиллеристов на противотанковых орудиях МТ-12 «Рапира». Расчетами 9-й бригады первого Донецкого армейского корпуса были задействованы данные орудия против личного состава ВСУ.

«Рапиру» нередко называют «снайперской винтовкой» среди артиллерии, так как она обладает высокой точностью попадания по цели. Таким образом, российским бойцам удается быстро и точно отрабатывать по целям противника, уничтожая его укрепрайоны и живую силу, тем самым давая возможность продвижения российских пехотинцев на авдеевском направлении.

ВС России продолжают проведение спецоперации на Украине с целью освобождения республик Донбасса от преступной деятельности киевского режима. СВО на Украине началась более года назад – 24 февраля 2022 года по приказу российского президента Владимира Путина.