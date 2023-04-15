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Вооруженными силами РФ регулярно осуществляется огневая атака по тыловым объектам противника. Очередной удар был совершен по объекту ВСУ утром 15 апреля в городе Бериславе, находящемся на правобережной части Херсонской области.

Предположительно, целями российских ударов являлись склады с боеприпасами и ГСМ противника. В последние дни ВС РФ регулярно наносят подобные удары, оставляя украинские подразделения без снарядов. Для осуществления огневой атаки российское командование использует ВКС РФ – самолеты и вертолеты.

Предыдущий удар по Бериславу российские войска нанесли по промышленному предприятию, которое использовалось ВСУ в военных интересах. Некоторые источники информации подтвердили удар по складу боеприпасов в Бериславе.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции на территории Украины с целью демилитаризации и денацификации страны. также целью СВО является защита мирных жителей Донбасса, страдающих на протяжении многих лет от неправомерных действий киевского режима.

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