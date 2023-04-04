Российские военные в составе парашютно-десантных подразделений Воздушно-десантных войск успешно отразили диверсионно-разведывательную операцию Вооруженных сил Украины. Диверсанты были обнаружены при помощи беспилотника. Российское Министерство обороны показало кадры, как десантники справились с ДРГ неприятеля 4 апреля, сообщают «Известия».

Диверсанты-разведчики ВСУ использовали для перемещения легкобронированную технику, находясь в зоне действия российских ВДВ. В связи с этим было принято решение об уничтожении врага.

Десантники армии РФ выдвинулись навстречу группе украинских боевиков, и с помощью прицельного огня из гранатометов РПГ-30, РПГ-7Д и ПТРК «Фагот» поразили группу неприятеля. Затем уничтожение киевских боевиков было завершено при помощи огня из стрелкового оружия и гранатометов.