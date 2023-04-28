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Западные СМИ сообщают, что российские военные в зоне СВО на Украине получили новейшие танки T-14 «Армата». Отмечается, что эти машины оснащены современным оружием .

Журналисты сообщают, что танки «Армата» имеют решетчатую броню, которая обеспечивает надежную защиту от высокоточного противотанкового оружия и оружия ближнего боя, включая ручные противотанковые гранатометы.

Кроме того, танки получили автономную башню, которая может поворачиваться на 360 градусов с высокой скоростью. В СМИ также отмечается, что для танков «Армата» было разработано специальное маскирующее покрытие «Мантия», которое поглощает радиолокационные волны, отражая их.

По словам экспертов, огневая мощь этих танков может разрушать целые города за короткий промежуток времени.

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