РИА Новости сообщает, что российские военнослужащие уже неоднократно находили под Артемовском (украинское название Бахмут) нацистскую символику и атрибутику. Один из ярких примеров – фотография украинской боевой машины пехоты с отметками на корпусе в виде белых крестов. ВСУ часто наносят на свою технику такие обозначения. Данные знаки очень напоминают те, которые использовали немецкие нацисты в период Второй мировой.

По словам одного из российских военных, они часто находят ножи и шевроны с немецкой свастикой. Боец продемонстрировал нож, найденный им в одном из отбитых у ВСУ укрепрайонах. По его предположению, украинские боевики в такой способ, скорее всего, хотят показать устрашение и силу.

Ранее сообщалось, что российские бойцы взяли в плен украинского военнослужащего под Кременной. На нем была военная форма с шевронами дивизии СС «Галичина». Стоит отметить, что данная дивизия, набранная из украинских добровольцев, в годы Великой отечественной воевала на стороне фашистской Германии.