Американское издание 19FortyFive опубликовало статью, в которой говорится о скоростной российской торпеде ВА-111 «Шквал», создающей реальную угрозу для подводных лодок и кораблей ВМС США. Об этом изданию сообщил военный аналитик Крис Осборн.

По его словам, ВА-111 «Шквал» способна развить скорость 230 миль в час. Это более, чем в 4 раза превышает скорость других видов торпед, развивающих скорость от 28 до 48 миль в час. Это увеличивает риски как для надводных военных кораблей, так и для субмарин ВМС США. Он подчеркнул, что Пентагон может обеспокоиться также из-за дальности стрельбы российской торпеды, ведь она составляет семь тысяч метров. Предотвращение данной угрозы возможно только в случае обнаружения подводной лодки ВМС РФ до того, как с нее будет совершен пуск ВА-111 «Шквал».

В качестве недостатков данной торпеды военный эксперт отметил ее сильный шум, который может помочь отследить ее передвижение. Однако даже в таком случае, потенциальная цель торпеды имеет минимальные шансы успеть поменять свое местоположение и остаться невредимой.