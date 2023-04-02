Как отмечает в своем материале «Московский Комсомолец» со ссылкой на швейцарское издание «20 Minuten», правительство Швейцарии обязало всех украинских беженцев продать свои автомобили, иначе они рискуют остаться без социального пособия. Речь идет об автомобилях, стоимость которых превышает размер правительственного пособия для беженцев.

Россиянка по имени Наталия, проживающая со своим мужем в Цюрихе в течение последних 5 лет, прокомментировала настроения среди украинских беженцев, оказавшихся в Швейцарии. По ее словам, многие украинцы уже придумали, как обойти данное требование швейцарских чиновников. Они просто продают автомобиль по заниженной стоимости своим родственникам, после чего оформляют доверенность и продолжают спокойно ездить на машине и дальше.

Напомним, что в настоящий момент беженцы из Украины получают в Швейцарии пособия в размере 500 франков (примерно 41 тысяча рублей) на каждого из членов семей. Например, украинка с двумя детьми будет получать 1500 франков (примерно 123 тысячи рублей) в месяц только на еду. При этом медицинская страховка осуществляется бесплатно, а в пунктах социальной помощи беженцы могут получить бесплатно средства для личной гигиены и уборки дома.