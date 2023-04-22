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Дмитрий Горин, возглавляющий Российский союз туриндустрии, рассказал, что у российских граждан все еще есть возможность провести свой отпуск в Европе, но при этом следует более внимательно подойти к организации путешествия.

Важно учитывать различные нюансы, такие как время полета, вид стыковки и т. д. Главное же – узнать, каким образом можно произвести оплату, так как российские карты не действуют за границей. Все эти вопросы могут помочь решить туроператоры.

Согласно словам Горина, из 27 стран Евросоюза визы выдаются в 17 странах, при этом Италия, Франция и Испания являются самыми лояльными странами по отношению к российским туристам.

Однако иметь визу – это еще не гарантия въезда в страну. Например, соседние Польша, страны Прибалтики и Финляндия не впускают на свою территорию российских туристов даже при наличии визы.

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