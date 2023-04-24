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Возможность использования искусственного интеллекта (ИИ) для проверки фейковых новостей и предотвращения распространения дезинформации в Сети рассматривают в Роскомнадзоре. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование проведенное РКН, компаниями Mindsmith, Главным радиочастотным центром и «Ростелекомом».

Как следует из результатов исследования, Роскомнадзор планирует использовать 12 групп технологий, основанных на ИИ, которые могут обнаруживать дезинформацию в Интервенте, распознавать эмоции и лица людей, а также проверять факты на достоверность.

Одной из главных задач государства является борьба с дезинформацией. При этом в современном мире из-за постоянно растущего массива публикуемой информации в Сети справиться с этой задачей без использования технологий основанных на ИИ просто невозможно, отмечается в исследовании.

Представители Роскомнадзора надеются, что уже через 3-5 лет нейросети позволят разработать технологию позволяющую проверять достоверность информации в Интернете в режиме реального времени.

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