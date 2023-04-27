Председатель движения «Мы вместе с Россией» и член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал журналистам РИА Новости, что ВСУ запланировали серию отвлекающих маневров перед началом масштабного контрнаступления.

По словам Рогова, основной удар украинская армия нанесет на центральном участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области между городами Гуляйполе и Орехов. Помимо этого они могут начать огневую атаку на западном участке.

ВСУ, по мнению председателя российского движения, в качестве отвлекающих маневров будет использовать разведку боем при помощи небольших диверсионно-разведывательных групп. Их задачей будет попытка переправы через Днепр в Херсонской области и в районе Энергодара через Каховское водохранилище.

Ранее сообщалось, что ВСУ уже получили практически всю обещанную тяжелую технику для осуществления контрнаступления. Об этом заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в конгрессе США.