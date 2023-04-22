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Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Запорожской области зафиксированы неоднократные случаи перехода украинских военнослужащих на сторону России.

По словам Рогова, люди больше не желают воевать за киевский режим. В последнее время участились случаи, когда украинские бойцы на Запорожском участке фронта решают переходить на сторону России.

Он отметил, что на днях добровольно сложили оружие восемь бойцов из 110 бригады территориальной обороны ВСУ. Рогов также сообщил, что из-за пророссийских взглядов большого количества населения Запорожской области, киевский режим перебрасывает на данное направление подразделения из западных регионов страны.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотника попытались применить химическое оружие против российских бойцов. По итогу военнослужащие ВС РФ быстро среагировали, однако один боец все же пострадал, получив химические ожоги.

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