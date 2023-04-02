Вооруженные силы Украины нанесли удар по Мелитополю из реактивной системы залпового огня HIMARS. При этом одна из ракет прилетела на территорию локомотивного депо. Об этом в своем Телеграм-канале написал член военно-гражданской администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Сообщается, что украинские военные выпустили семь реактивных снарядов по локомотивному депо в Мелитополе, но только одна ракета достигла своей цели. При этом российские комплексы противовоздушной обороны смогли перехватить остальные шесть реактивных снарядов американского производства в воздухе. По словам Рогова, вооруженные силы Украины вели обстрел Мелитополя с территории временно оккупированного населенного пункта Орехово.

При этом в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины также пострадало многоэтажно здание, расположенное в непосредственной близости от железнодорожного депо. Была разрушена часть крыши, а в нескольких квартирах взрывной волной выбило стекла в окнах.