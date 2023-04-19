Как сообщает РИА Новости, Российская Федерация владеет практически всеми стратегически важными для производства металлами, но, несмотря на это, критически зависима от их импорта. Аналитики попытались разобраться, почему сложилась такая ситуация, что страна не может задействовать собственный ресурсный потенциал.

Во времена Советского Союза в стране были все виды минерального сырья. Однако после распада СССР многие горно-обогатительные предприятия остались за пределами РФ. К тому же, в середине 80-х годов в Союзе основной акцент делался на нефтедобыче и природном газе. За счет выручки от углеводорода на протяжении многих лет строилась экономика, как Союза, так в последствии самой Российской Федерации.

Наиболее прибыльную добычу сырья осуществляют частные компании. Это добыча золота, платины, никеля, фосфорных и калийных удобрений. А остальные – приобретались за рубежом. Оказалось, закупка за границей более выгодна, нежели освоение собственных месторождений.

Чтобы исправить ситуацию, в июне 2022 года российский президент Владимир Путин поручил правительству при участии РАН, государственной корпорации «Росатом» и прочим заинтересованным компаниям осуществить разработку проекта полного цикла производства, начиная с сырья и заканчивая изделием.