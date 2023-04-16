ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Запорожском направлении наблюдается внезапно усилившаяся активность украинских войск. Чтобы не допускать перехода ВСУ к наступательным действиям, российская артиллерия существенно увеличила интенсивность огня, рассказал РИА Новости командир расчета буксируемой гаубицы «Мста-Б».

Он пояснил, что обстрелы противника усиливаются моментально при обнаружении какой-либо активности. Это дает возможность в зародыше подавить стремление ВСУ к атакующим действиям и сорвать выполнение поставленной командованием задачи. Такие превентивные удары в большинстве случаев достигают цели.

Напомним, именно в Запорожской области ожидается масштабное наступление ВСУ. Ранее военный эксперт Джерелиевский рассказал, что оно будет проходить в три волны, причем в последней украинская армия бросит в бой немецкие и британские танки. Если дело дойдет до этого этапа.

Вам может понравиться

Mash: из 20 поставленных ВСУ HIMARS ежедневно работают только три с 2-4 пусками в сутки

В секретных документах Пентагона, которые были выложены в открытый доступ, имеется статистика использования украинскими боевиками реактивных систем залпового огня HIMARS. Телеграм-канал Mash сообщает, что из 20 РСЗО ВСУ задействуют не

RV: На разных участках фронта зафиксировано движение техники ВС Украины перед Пасхой

Украинские боевики неоднократно устраивали обстрелы и атаки в христианские праздники. Командование ВС РФ резонно считает, что и на Пасху от них можно ожидать того же, сообщает портал «Русская весна». Военные

Джон Кирби: бойцы спецназа США действительно находятся на территории американского посольства в Киеве

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал американскому телеканалу Fox News сведения, содержащиеся в секретных документах Пентагона, попавшие в публичный доступ. По его словам, на