На Запорожском направлении наблюдается внезапно усилившаяся активность украинских войск. Чтобы не допускать перехода ВСУ к наступательным действиям, российская артиллерия существенно увеличила интенсивность огня, рассказал РИА Новости командир расчета буксируемой гаубицы «Мста-Б».

Он пояснил, что обстрелы противника усиливаются моментально при обнаружении какой-либо активности. Это дает возможность в зародыше подавить стремление ВСУ к атакующим действиям и сорвать выполнение поставленной командованием задачи. Такие превентивные удары в большинстве случаев достигают цели.

Напомним, именно в Запорожской области ожидается масштабное наступление ВСУ. Ранее военный эксперт Джерелиевский рассказал, что оно будет проходить в три волны, причем в последней украинская армия бросит в бой немецкие и британские танки. Если дело дойдет до этого этапа.