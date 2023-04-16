Украинские ВС намерены развивать свое контрнаступление в три волны, однако выстроены они таким образом, чтобы свести к минимуму потери западной техники, рассказал порталу Ura.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.

Он пояснил, что первой в бой Киев бросит пехоту, что является весьма своеобразным решением. Подразделения пойдут в бой без какого-либо прикрытия, чтобы выявить слабые места в обороне ВС РФ и понесут колоссальные потери. Для киевского режима они представляют собой уже «списанное» пушечное мясо.

Во второй волне пойдет легкая бронетехника, для чего у Киева имеется более двух тысяч машин всех мастей. Танки «Леопард 2» и «Челленджер» отправятся в бой лишь в последней волне, если конечно до нее дойдет дело.

Джерелиевский поясняет, что подобная тактика строится на том, что «пушечное мясо», отправленное вперед без прикрытия, быстро отыщет бреши в обороне. Впрочем, если у пехоты ничего не получится и она будет уничтожена, для Киева ничего страшного не произойдет. Ведь дорогие немецкие танки останутся в целости и сохранности.