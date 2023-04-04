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Международное новостное агентство Reuters опубликовало материал со ссылкой на информацию американских аналитиков а также отчет Пентагона, в котором говорится о явном беспокойстве руководства США в результате усиления Китая.

По данным отчета Пентагона, КНР стала осуществлять практически непрерывное патрулирование в Южно-Китайском море. Причем патрулирование ведется подводными лодками, на борту которых имеются баллистические ракеты.

По официальным данным, Пекин располагает шестью атомными субмаринами, способными нести на своем борту баллистические ракеты класса «Цзинь», сообщается в новостном агентстве. Аналитики считают, что данные ракеты представляют серьезную опасность для США, так как способны достичь континентальной части Штатов.

Специалист по безопасности из школы повышения квалификации офицерских кадров ВМС США Кристофер Туми рассказал Reuters, что американские SSN (субмарины, имеющие ядерную силовую установку) должны иметь возможность выслеживать китайские подводные лодки. Поэтому, по его словам, дополнительные требования к американским вооруженным силам у правительства вполне очевидны.

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