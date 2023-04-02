Информационное агентство Reuters, ссылаясь на данные американского аналитического центра в Вашингтоне, сообщило о повышении активности на главном ядерном объекте в Корейской Народно-Демократической Республике.

Reuters отметило повышенную активность в Йонбене. По всей вероятности, было завершено строительство экспериментального легководного реактора (ELWR) и введено его в эксплуатацию. Согласно спутниковым данным, реактор с мощностью 5 МВт продолжает свою работу, но вокруг него осуществляется строительство вспомогательного помещения. Фиксация сбросов воды говорит об осуществлении проверок систем охлаждения ядерной установки.

Ранее правительство КНДР заявляло, что их заявления о ядерном потенциале не являются голословными. Пхеньяну есть чем ответить на провокации со стороны Вашингтона и Сеула. Также представители Северной Кореи заявили о принятии жестких мер в случае прямых военных провокаций.