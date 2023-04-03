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По информации агентства Associated Press, решение государств ОПЕК+ относительно снижения количества добычи нефти может привести Соединенные Штаты Америке к росту инфляции и увеличению цен на топливо. Это может ухудшить уже сложившуюся обстановку в западных странах, которые страдают от общемирового всплеска инфляции. Отмечается, что решение может привести к увеличению бюджета России.

Глава Clearview Energy Partners Кевин Бук отмечает, что сокращение добычи нефти может привести к увеличению стоимости бензина в Америке примерно на 26 центов за галлон, а к лету цена на топливо может достичь отметки в $4 за галлон. В то же время добыча нефти сократилась всего на 1% от суточного потребления в мире, однако это может серьезно повлиять на рыночную стоимость.

Ранее стало известно, что Казахстан и страны ОПЕК+ дополнительно сократят добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки, начиная с мая и до завершения 2023 года, что может дополнительно увеличить цены на нефть в мире.

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