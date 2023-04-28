Издание «Русская весна» опубликовало кадры ракетного обстрела, совершенного военным российской армии по украинским объектам в Киеве и Днепропетровске в рамках специальной военной операции.

Военкоры писали, что взрывы были раздавались не только в Кременчуге, но и в Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

Ракеты применяются для того, чтобы доставить оружие к цели, их меньший размер и высокая скорость делают их менее уязвимыми. Боевые ракеты могут нести различные типы полезной нагрузки, включая ядерное оружие.

Для классификации баллистических ракет существует несколько типов, различающихся дальностью полета: тактические (дальность полета достигает 400 километров), малой дальности (около 500-1000 километров), средней дальности (1-5,5 тысяч километров) и межконтинентальные (более 5,5 тысяч километров).