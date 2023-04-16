После выступления губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на 55-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи стран-участников СНГ рядом с флагом Украины в СМИ разгорелся скандал. Ситуацию прокомментировал публицист Андрей Рост.

Мероприятие прошло 14 апреля в Таврическом дворце. В ходе заседания градоначальник выступил с речью. Примечательно, что он сделал это на фоне символа недружественного государства.

Рост заявил, что своими действиями Беглов продемонстрировал наплевательское отношение к россиянам и федеральной повестке. Он напомнил, что в Северной столице при нем работают украинские предприятия и зарабатывает журналист-иноагент Александр Невзоров*.

«Теперь у него висит украинский флаг. Это либо осознанное предательство, либо Александр Дмитриевич в своем городе ничего не контролирует. По моему мнению, тут и то и другое одновременно», — отметил публицист.

Стоит отметить, что после выступления градоначальника пресс-служба Смольного в своих фотоотчетах «обрезала» украинский флаг. В СМИ назвали это попыткой оградить его от очередного антипатриотического скандала. Следом за этим второй аналогичный символ, вывешенный возле здания Таврического дворца, был также снят.

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