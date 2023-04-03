В промышленной зоне Авдеевки продолжаются бои за каждую постройку. В этом районе с 2015 года проходят тяжелые столкновения между ополчением ДНР и украинскими военными. За все это время промышленные объекты, дачные поселки и даже автомобильные дороги стали частями укрепленных позиций, которые украинские боевики стараются защитить и удержать, пишут «Известия».

В данной ситуации особо важную роль играют добровольческие подразделения из России. Одним из таких отрядов является «Тигр», входящий в состав добровольческого корпуса. Как рассказывают сами бойцы, на них ложится основная тяжесть боев в этой зоне.

Сейчас, как отмечает один из бойцов с позывным Блэк, они находятся в состоянии агрессивной обороны, не допуская масштабных продвижений украинских войск. Они используют свое преимущество в вооружении и, так сказать, «скользят по крови своего противника», подавляя его и перемалывая.