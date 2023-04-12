12 апреля – ИА Discover24.ru. России необходимо максимально защитить аэродромы в приграничных областях, так как перед контрнаступлением ВСУ попытаются разрушить транспортную инфраструктуру РФ. Военный эксперт Владимир Прохватилов рассказал порталу Ura.ru, каким образом боевики будут это делать.

Он пояснил, что удары по объектам гражданской инфраструктуры в регионах России, находящихся у границы с Украиной, наносятся больше для запугивания населения. Гораздо более опасными будут удары по аэродромам, которые совсем несложно вывести из строя.

«Аэродром просто более уязвимая цель, чем какие-то другие. Там большая взлетно-посадочная полоса. Достаточно шарахнуть снарядом или ракетой по ней, и все — самолеты уже не смогут взлетать. Так же и с авианосцами: достаточно слегка нарушить их взлетную полосу — и они небоеспособны. Это эффективное средство — бомбардировки аэродромов. Нарушает коммуникации противника, чем украинская сторона и занимается», – сообщил аналитик.

Напомним, что 11 апреля стало известно о взрыве начиненного взрывчаткой украинского беспилотного аппарата, который протаранил забор международного аэропорта в Белгороде. От взрыва пострадало только ограждение и система сигнализации.