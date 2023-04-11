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11 апреля – ИА Discover24.ru. Беспилотный аппарат самолетного типа, начиненный взрывчаткой, подорвал забор международного аэропорта в Белгороде. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT, ссылающийся на неназываемые источники.

Больше разрушений в аэропорту нет, пострадало только ограждение и система сигнализации. Жертв и раненых тоже нет.

Сразу же после взрыва, который произошел из-за падения дрона, на место выехали представители экстренных служб, которые уже ликвидируют последствия атаки. На работу аэропорта она никак не повлияла. Все функционирует в штатном режиме.

Аэропорт имени В. Г. Шухова находится в 35 километрах от границы с Украиной. Вполне вероятно, что именно поэтому он был выбран в качестве цели для беспилотника.

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