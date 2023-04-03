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Командование ВСУ приступило к формированию специальных интернациональных добровольческих корпусов, которые должны исполнять роль «заградительных отрядов» на фронте, по типу немецких воинских формирований «Бранденбург-800», входивших в состав вермахта. Об этом рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с корреспондентом URA.RU.

По его словам, представители киевского режима вместе со своими кураторами из Вашингтона начали предпринимать срочные меры по удержанию линии фронта, осознав плачевность текущей ситуации на передовой для ВСУ. Сообщается, что закончилось формирование польского добровольческого корпуса, в котором служат профессиональные военнослужащие, уволенные в запас фиктивно или находящиеся в официальном отпуске.

Прохватилов отметил, что данные воинские формирования будут заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и играть роль заградительных отрядов по аналогии с печально известным полком «Бранденбург-800» в попытке не допустить бегство подразделений ВСУ с передовых позиций.

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