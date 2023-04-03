Основатель и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Артемовска (Бахмут) под контроль российской стороны с юридической точки зрения. В своем Телеграм-канале Пригожин написал, что на здании администрации города уже развевается флаг Российской Федерации с надписью «Владлену Татарскому добрая память». По словам основателя группы «Вагнера», бои за город продолжаются, украинские подразделения сосредоточились в западных районах населенного пункта.

Трое жителей Мелитополя (Запорожская область) пострадали в результате очередных артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Глава администрации города сообщил, что украинские националисты выпустили по Мелитополю 7 снарядов. В итоге под обстрел попало здание в районе локомотивного депо.

Среди мирных граждан ранение получило шестеро человек. Три человека находятся в больнице, среди которых одна женщина в тяжелом состоянии в реанимации. Остальные получили незначительные ранения и после оказания медицинской помощи были отправлены домой.