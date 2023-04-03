Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Основатель и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии Артемовска (Бахмут) под контроль российской стороны с юридической точки зрения. В своем Телеграм-канале Пригожин написал, что на здании администрации города уже развевается флаг Российской Федерации с надписью «Владлену Татарскому добрая память». По словам основателя группы «Вагнера», бои за город продолжаются, украинские подразделения сосредоточились в западных районах населенного пункта.

Трое жителей Мелитополя (Запорожская область) пострадали в результате очередных артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ. Глава администрации города сообщил, что украинские националисты выпустили по Мелитополю 7 снарядов. В итоге под обстрел попало здание в районе локомотивного депо.

Среди мирных граждан ранение получило шестеро человек. Три человека находятся в больнице, среди которых одна женщина в тяжелом состоянии в реанимации. Остальные получили незначительные ранения и после оказания медицинской помощи были отправлены домой.

Вам может понравиться

Политолог Марков: российские силы превратили Бахмут в ловушку для ВСУ

Боевые действия в Бахмуте (ранее Артемовск) являются хорошо спланированной западней для вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ИА SM-News со ссылкой на заявление известного политолога и дипломата Сергея Маркова. По

Матвиенко прокомментировала гибель военного корреспондента Владлена Татарского

Гибель известного военного журналиста Максима Фомина, который был известен под псевдонимом Владлен Татарский, прокомментировала председатель Совета Федерации России, Валентина Матвиенко. Она отметила яркие и правдивые публикации военного корреспондента о российской

Промзона в Авдеевке стала одним из самых опасных мест за последние дни в зоне СВО

В промышленной зоне Авдеевки продолжаются бои за каждую постройку. В этом районе с 2015 года проходят тяжелые столкновения между ополчением ДНР и украинскими военными. За все это время промышленные объекты,