Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Артемовск (украинское название Бахмут) юридически контролируется российскими силами. Об этом сообщается в пресс-службе предпринимателя.

Согласно сообщению Пригожина, на момент 2 апреля 23:00 Бахмут был взят. Пригожин подчеркнул, что на городском здании администрации уже развевается российский флаг с надписью: «Владлену Татарскому добрая память!». Там же «музыканты» водрузили и флаг ЧВК «Вагнер». «Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник», – отмечается в сообщении основателя ЧВК.

Напомним, 2 апреля в Санкт-Петербурге на Университетской набережной Васильевского острова в кафе, где происходила встреча с известным военным корреспондентом Владленом Татарским, произошел взрыв. В результате взрыва Татарский погиб на месте. Сообщается, что взрывное устройство было якобы спрятано в статуэтке, которую на встрече Татарскому преподнесла неизвестная женщина.