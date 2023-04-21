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Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что пока рано говорить о формировании котла для военных украинских Вооруженных сил, которые продолжают оборонять Артемовск (укр. название Бахмут).

Напомним, что днем ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил в эфире федерального канала о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» сомкнули кольцо вокруг оставшихся в городе солдат ВСУ.

Однако некоторое время спустя сразу несколько источников опровергли данную информацию, в том числе и Евгений Пригожин, глава ЧВК.

Он отметил, что как и до этого, ВСУ находятся в так называемом оперативном окружении, когда все дороги находятся под артиллерийским огнем российских сил. Пригожин заявил, что никакого котла не существует, но при этом идут сложные бои. А те, кто болтает своим языком вперед, создают много проблем, добавил основатель ЧВК.

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