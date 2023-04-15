ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа медиков из Соединенных Штатов Америки провела исследование, целью которого являлся поиск взаимосвязи между проблемами с желудочно-кишечным трактом и частыми семейными ссорами. Оказалось, что частые конфликты между супругами действительно приводят к развитию синдрома раздраженного кишечника и ожирению.

В исследовании американских ученых из Медицинского центра Университета Огайо приняли участие 43 семейные пары, которым необходимо было в течение 20 минут выяснять отношения на камеру. После завершения ссоры участники эксперимента должны были сдать свою кровь на анализ.

Медики отметили, что пары, которые более активно и эмоционально выясняли отношения друг с другом, имели намного больше биологических маркеров синдрома раздраженного кишечника и депрессии в своих анализах. При этом пожилые супруги находятся в большей зоне риска, чем молодые пары.

Стоит отметить, что данное заболевание имеет следующие синдромы: урчание и вздутие живота, периодические боли и нарушение стула. Среди главных факторов возникновения синдрома раздраженного кишечника, по мнению медиков, присутствуют частые стрессы, повышенная тревожность и проблемы психологического характера.

Вам может понравиться

Annals of Neurology: названа пища, способствующая развитию деменции

В научном издании Annals of Neurology было опубликовано исследование ученых, согласно которому некоторые продукты питания могут привести к развитию такого заболевания, как деменция. В процессе исследования, проводимого на лабораторных грызунах,

Названы продукты, которые можно употреблять на ночь без вреда для фигуры

Врач-терапевт, специалист направления фитнес-тестирования сети клубов XFIT Екатерина Ладыгина рассказала журналистам издания Lenta.ru, какие продукты можно употреблять на ночь без вреда здоровью и фигуре. По словам медика, для вечернего потребления

Канадские ученые описали вероятную внешность геймера через 20 лет непрерывных компьютерных игр

Группой канадских исследователей был представлена модель геймера с 20-летним стажем. Для этого они собрали все данные о негативных последствиях влияния сидячего образа жизни и активности в компьютерных играх. Модель геймера