Группа медиков из Соединенных Штатов Америки провела исследование, целью которого являлся поиск взаимосвязи между проблемами с желудочно-кишечным трактом и частыми семейными ссорами. Оказалось, что частые конфликты между супругами действительно приводят к развитию синдрома раздраженного кишечника и ожирению.

В исследовании американских ученых из Медицинского центра Университета Огайо приняли участие 43 семейные пары, которым необходимо было в течение 20 минут выяснять отношения на камеру. После завершения ссоры участники эксперимента должны были сдать свою кровь на анализ.

Медики отметили, что пары, которые более активно и эмоционально выясняли отношения друг с другом, имели намного больше биологических маркеров синдрома раздраженного кишечника и депрессии в своих анализах. При этом пожилые супруги находятся в большей зоне риска, чем молодые пары.

Стоит отметить, что данное заболевание имеет следующие синдромы: урчание и вздутие живота, периодические боли и нарушение стула. Среди главных факторов возникновения синдрома раздраженного кишечника, по мнению медиков, присутствуют частые стрессы, повышенная тревожность и проблемы психологического характера.