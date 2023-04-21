Финское издание Yle сообщает, что в последние дни на территории Финляндии была замечена военная техника Соединенных Штатов Америки.

В частности, 18 апреля в порт Вуосаари прибыли боевые танки. По данным издания, это связано с проведением международных учений Arrow 23, которые начнутся 1 мая в Ниинисале.

Российская Федерация, как отмечает Yle, приняла произошедшее во внимание. Однако, согласно статье, российские средства массовой информации подняли шум на этот счет и начали делать сенсационные заголовки, что натовские танки уже находятся в Хельсинки и совсем рядом с российской границей. Отмечается, что ряд российских изданий сообщил, что натовские танки находятся в 400 километрах от Санкт-Петербурга.