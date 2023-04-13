По словам командира одного из штурмовых отрядов группы «Вагнер», украинские боевики в ходе отступления из центральной части Артемовска подорвали и сожгли несколько многоэтажных домов.

Видео подрыва зданий было снято с беспилотника и передано агентству РИА Новости.

Согласно словам собеседника, противник применяет тактику сдерживания огнем наступающих групп неприятеля и с этой целью подрывает крупные застройки и высотные здания. На глазах российских бойцов ВСУ подорвали девятиэтажный дом.

Командир также сообщил о том, что его подразделение получило задачу штурмовать здание бывшей фабрики с капитальными стенами, которое также было взорвано националистами киевского режима при их отступлении минувшей ночью.