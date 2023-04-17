В интернете опубликованы видеокадры, на которых показаны обгоревшие остатки САУ M109 производства США, которую разорвало на части после точного попадания российского барражирующего снаряда «Ланцет».

Предполагается, что удар был нанесен на Купянском направлении и привел к детонации боекомплекта американской самоходной артиллерийской установки, в результате американское самоходное орудие было уничтожено, а экипаж не выжил.

Российские боеприпасы «Ланцет» регулярно наносят значительный ущерб украинской армии, успешно поражая САУ, танки и другую военную технику.

Также отмечается, что Италия отправила в Киев около 20 американских САУ M109L. Поезд с этой боевой техникой был замечен в северной части Италии.