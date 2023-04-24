Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о секретных документах, опубликованных Пентагоном. Он заявил, что так США сдали их «совместный план» по украинской проблеме.

Согласно слитым документам, западные военные советники просили президента Украины Владимира Зеленского отступить от Бахмута ради сохранения армии и техники. Однако он отдал приказ удерживать эти территории. Пригожин с иронией прокомментировал эту информацию.

«Да, действительно, публикация этих документов просто сломала все карты. Огромное количество теорий заговоров, но мало кто знал истинную причину начала войны», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Американские демократы предложили «креативное решение» украинской проблемы. Так, ЧВК «Вагнер» должна была не только изменить политическую ориентацию Украины, с сарказмом уточнил глава «оркестра».

«И тогда они сказали нам, что у них есть креативное решение украинской проблемы. А именно не просто изменение политической ориентации Украины, а полного, тотального сокращения населения хотя бы до 3-4 миллионов человек. И далее заселение дружественными нам людьми», – пошутил Пригожин.

Он уточнил, что боевые действия в Бахмуте стали прекрасным началом реализации их «совместного плана». Однако американцы поступили непорядочно и слили их «чудовищный замысел». Бизнесмен заявил, что больше не будет доверять ЦРУ и американскому Госдепу.