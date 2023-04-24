ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о секретных документах, опубликованных Пентагоном. Он заявил, что так США сдали их «совместный план» по украинской проблеме.

Согласно слитым документам, западные военные советники просили президента Украины Владимира Зеленского отступить от Бахмута ради сохранения армии и техники. Однако он отдал приказ удерживать эти территории. Пригожин с иронией прокомментировал эту информацию.

«Да, действительно, публикация этих документов просто сломала все карты. Огромное количество теорий заговоров, но мало кто знал истинную причину начала войны», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Американские демократы предложили «креативное решение» украинской проблемы. Так, ЧВК «Вагнер» должна была не только изменить политическую ориентацию Украины, с сарказмом уточнил глава «оркестра».

«И тогда они сказали нам, что у них есть креативное решение украинской проблемы. А именно не просто изменение политической ориентации Украины, а полного, тотального сокращения населения хотя бы до 3-4 миллионов человек. И далее заселение дружественными нам людьми», – пошутил Пригожин.

Он уточнил, что боевые действия в Бахмуте стали прекрасным началом реализации их «совместного плана». Однако американцы поступили непорядочно и слили их «чудовищный замысел». Бизнесмен заявил, что больше не будет доверять ЦРУ и американскому Госдепу.

Вам может понравиться

ВС Украины пытались ударить при помощи БПЛА по нефтебазе в Ровеньках

По данным бывшего посла ЛНР в РФ Родиона Мирошника, украинские военные попытались атаковать нефтебазу в Ровеньках с помощью беспилотного аппарата, который был заряжен взрывчатым веществом. Мирошник написал в своем канале

Эксперт Евсеев: ВСУ хотят заманить российские самолеты в ловушку

Публикация секретных документов Пентагона в Сети с информацией о якобы нехватке систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним в составе вооруженных сил Украины может быть намеренной провокацией, направленной на введение

Мужчины в канадском правительстве переобулись в розовые женские туфли

В правительстве Канады была прошла необычная акция, которая была посвящена привлечению внимания к проблемам женщин. Слабую половину человечества решили поддержать в борьбе против насилия и агрессии со стороны мужчин, и