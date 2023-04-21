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Специалист Центра исследований ВШЭ Дмитрий Суслов заявил, что западные страны готовят почву для передачи Украине оружия дальнего действия, включая ракеты ATACMS. Эти снаряды позволят Киеву ударять вглубь России.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что проведение военных операций Вооруженными силами Украины на территории России является допустимым, если при этом не пострадают города и гражданские лица. Однако, по словам Суслова, цель таких заявлений состоит в том, чтобы подготовить общественное мнение к возможной отправке на Украину дальнобойного оружия, которое ей еще не было поставлено.

Как уточнил эксперт, речь в первую очередь идет об американских ракетах ATACMS, которые имеют дальность поражения 100-300 километров. Суслов отметил, что такие заявления являются «пробными шарами», направленными на изучение реакции России.

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