Политолог Александр Дудчак назвал позицию, озвученную официальным представителем МИД Китая Мао Наном, по отношению к действиям НАТО и США в украинском кризисе, вполне понятной, логичной и справедливой. Об этом российский эксперт заявил во время своего интервью RT.

Коллективный Запад, и, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки, несут полную ответственность за происходящее в настоящий момент на территории Украины, заявил политолог. Именно Вашингтон способствовал организации государственного переворота в Киеве, что и стало причиной проведения сегодняшней специальной военной операции.

Напомним, по словам бывшего заместителя помощника директора Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Денниса Уайлдера, противостояние Вашингтона с Пекином и Москвой может пойти по очень неблагоприятному сценарию для американских властей.