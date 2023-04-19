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Первые лица НАТО не планируют предлагать Украине членство в альянсе в ближайшее время, заявил политолог Станислав Бышок в интервью «Ленте.ру». Он также прокомментировал возможность  вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что страна должна войти в состав Североатлантического альянса, так как у Киева есть «миллион вооруженных солдат».

Однако включение Украины в НАТО может усилить напряженность между Россией и НАТО, а также поставить под угрозу безопасность всех членов альянса, включая Финляндию, отметил Бышок.

Несмотря на это, страны НАТО продолжают оказывать помощь Украине через поставки оружия и боевой техники, передачу разведывательной информации, финансирование и введение санкции против России.

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