Убийство военного корреспондента Владлена Татарского – это совместная операция Великобритании, Украины и Соединенных Штатов. Исполнение взяли на себя украинские радикалы, а Запад занимался организацией, считает американский политолог Скотт Беннет.

Он рассказал изданию «Известия», что главная цель этой операции – заставить Россию предпринимать ответные действия и наносить новые удары возмездия. Кроме того, США и Великобритания намерены укреплять в западном обществе образ мышления альянса времен Второй мировой.

Не исключено, заявляет Беннет, что национальная разведка Израиля также принимала участие в операции по устранению российского военкора.

Напомним, Владлен Татарский был убит в питерском кафе, в котором проходила его встреча с читателями. Ранее в Сети появилось фото девушки, которая предположительно принесли в заведение взрывчатку.