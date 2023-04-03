В Сети появились фотографии девушки, которая, по предварительной версии, принесла на встречу военкора Владлена Татарского с читателями коробку со взрывчаткой.

Также медиаресурсы распространяют видеозапись, на которой Дарья Трепова входит в кафе со статуэткой, которую она позже преподнесла в качестве подарка военному корреспонденту и блогеру. Напомним, спустя несколько минут после вручения этого презента в заведении прогремел взрыв.

В настоящий момент Дарья Трепова 1997 года рождения находится у следователя. В феврале прошлого года девушка и ее супруг, который уже объявлен в розыск, задерживались за участие в митингах против специальной военной операции на Украине.

Кроме того, Трепова замечена в переводе средств на украинскую армию. «Московский комсомолец» сообщает, что по месту жительства девушки проводится обыск, ее мужа Дмитрия Рылова найти пока не удалось. Был ли супруг Дарьи на творческом вечере Татаркского, на данный момент тоже не установлено.