Командование вооруженных сил Украины продолжает сосредотачивать силы и средства для проведения масштабного контрнаступления, при этом киевские власти пытаются скрыть направление основного удара, распространяя многочисленную дезинформацию. Об этом в своем материале сообщает издание Politico.

Украинские чиновники вместе с генералами ВСУ делают большое количество противоречивых заявлений, чтобы ввести противника в заблуждение, касательно места и времени реализации основного контрудара. Автор материала утверждает, что командование ВСУ планирует реализовать один мощный контрудар на основном направлении под прикрытием ложного маневра, чтобы российские силы перебросили туда основные резервы своей армии.

Сообщается, что в распоряжении украинской армии нет достаточно военнослужащих и бронетехники для проведения масштабного контрнаступления сразу по нескольким направлениям. При этом наиболее вероятным остается реализация наступления в сторону Крыма, однако киевский режим пытается убедить командование ВС России, что ВСУ могут нанести мощный контрудар и на Донецком направлении.