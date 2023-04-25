ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командование вооруженных сил Украины продолжает сосредотачивать силы и средства для проведения масштабного контрнаступления, при этом киевские власти пытаются скрыть направление основного удара, распространяя многочисленную дезинформацию. Об этом в своем материале сообщает издание Politico.

Украинские чиновники вместе с генералами ВСУ делают большое количество противоречивых заявлений, чтобы ввести противника в заблуждение, касательно места и времени реализации основного контрудара. Автор материала утверждает, что командование ВСУ планирует реализовать один мощный контрудар на основном направлении под прикрытием ложного маневра, чтобы российские силы перебросили туда основные резервы своей армии.

Сообщается, что в распоряжении украинской армии нет достаточно военнослужащих и бронетехники для проведения масштабного контрнаступления сразу по нескольким направлениям. При этом наиболее вероятным остается реализация наступления в сторону Крыма, однако киевский режим пытается убедить командование ВС России, что ВСУ могут нанести мощный контрудар и на Донецком направлении.

Вам может понравиться

Рогов: командование ВСУ перебросило дальнобойный ракетный комплекс «Гром-2» в Запорожье

Командование украинских Вооруженных сил перебросило в город Запорожье дальнобойный оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2». ВСУ могут его применять для нанесения ударов по Крыму. Об этом рассказал Владимир Рогов, возглавляющий запорожское движение

СП: секретный комплекс РЭБ ВС России «Тобол-1» отключил спутники Маска Starlink на Украине

Российские войска применили в зоне СВО секретный комплекс радиоэлектронной борьбы «Тобол-1» из-за чего подразделения ВСУ на фронте лишились «глаз» и «ушей». Об этом со ссылкой на опубликованные в Сети секретные

В городе Черноморск Одесской области прогремел мощный взрыв

Недалеко от Одессы в городе Черноморск прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на местных жителей региона. По информации украинских средств массовой информации, представители полиции подтвердили