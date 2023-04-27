Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» смогли освободить территорию еще четырех кварталов в северо-западной части населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут). Об этом сообщает официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, подразделения воздушно-десантных войск оказывают поддержку в продвижении штурмовых отрядов, сковывая действия украинской армии на южной и северной окраинах города.

Авиация и артиллерия ВС России нанесли огневое поражение позициям подразделений ВСУ, расположенным на территории населенных пунктов Богдановка, Артемовское и Красное. Российские летчики на Донецком направлении совершили четыре боевых вылета, а расчеты артиллерии поразили 59 целей.

В результате слаженной работы подразделений ВС России украинские подразделения понесли потери в количестве 400 военнослужащих, двух бронемашин пехоты, шести боевых бронированных машин, четырех автомобилей, двух буксируемых артиллерийских орудий и одной САУ «Гвоздика».