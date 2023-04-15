ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По словам пилота ВКС России, который выступил анонимно в интервью порталу «Взгляд», в первые месяцы специальной операции российские ВКС смогли уничтожить лучших летчиков Украины, благодаря техническому оснащению своих истребителей, включая Су-35.

Он отметил, что российские истребители оснащены прекрасным прицельным комплексом, который позволяет мониторить не только воздушное пространство, но и землю. Кроме того, хорошие дальнобойные ракеты дают российским летчикам значительное преимущество.

Пилот также сообщил, что иногда враг не понимает, что его самолет уже облучен, поскольку российская техника требует выхода на другую, более короткую дистанцию стрельбы. После того, как неприятель выходит на рубеж пуска, он сразу получает пару ракет от российских истребителей.

Вам может понравиться

Военкоры показали работу ударных беспилотников под Кременной

Денис Кулага, военный журналист «Известий» побывал на позициях военных РФ на кременном направлении и показал, как работают ударные беспилотники и боевые танки. На кадрах видно компактное российское беспилотное летательное средство

Российские зенитчики сбили дрон «Валькирия» в небе над зоной СВО

Российские системы противовоздушной обороны активно уничтожают вражеские беспилотные летательные аппараты в зоне СВО. По сообщению пресс-службы Народной Милиции Донецкой Народной Республики российскими зенитчиками был уничтожен украинский дрон «Валькирия». Соответствующие видеокадры

Interia: Польша требует от США самые современные ракеты для защиты от РФ

Польша постепенно становится самой вооруженной страной среди своих соседей в Европе. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий осуществил визит в Штаты с целью приобретения еще более эффективного оружия для защиты от Российской