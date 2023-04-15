По словам пилота ВКС России, который выступил анонимно в интервью порталу «Взгляд», в первые месяцы специальной операции российские ВКС смогли уничтожить лучших летчиков Украины, благодаря техническому оснащению своих истребителей, включая Су-35.

Он отметил, что российские истребители оснащены прекрасным прицельным комплексом, который позволяет мониторить не только воздушное пространство, но и землю. Кроме того, хорошие дальнобойные ракеты дают российским летчикам значительное преимущество.

Пилот также сообщил, что иногда враг не понимает, что его самолет уже облучен, поскольку российская техника требует выхода на другую, более короткую дистанцию стрельбы. После того, как неприятель выходит на рубеж пуска, он сразу получает пару ракет от российских истребителей.