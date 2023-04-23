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В Сети появилось видео с обращением к президенту РФ. В нем активисты «Города перемен» просят уволить главу Петербурга Александра Беглова.

«Мы, молодые патриоты из сообщества «Петербург – город перемен», официально обращаемся к Вам, глубокоуважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Пожалуйста, обратите внимание на мнение жителей Петербурга. Более миллиона горожан поддержали петицию, в которой мы все просим Вас отправить в отставку губернатора Александра Беглова», – сказано в ролике.

Среди причин своей просьбы общественники называют провальные транспортную и мусорную реформы, неэффективную зимнюю снегоуборку и коррупцию в Смольном.

Ранее петербургские патриоты создали петицию с требованием отставки Беглова. Следом за этим активисты провели опрос об отношении горожан к их инициативе в Telegram. В нем проголосовало более 1,4 млн человек. При этом свыше миллиона человек поддержали петицию.

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