Активисты через петицию обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отстранить от занимаемой должности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Документ опубликовали представители движения «Город перемен». Общественники заявили о неэффективности решений команды градоначальника. Они отметили дефицит социальной инфраструктуры в городе и отсутствие доступного жилья. Несколько зим подряд петербуржцы массово получают травмы из-за некачественной уборки улиц от снега и наледи, добавили активисты.

«С конца 2018 года команда губернатора не смогла эффективно реализовать ни одну заявленную реформу, а петербуржцы запомнят его принятием непроработанного закона о КРТ, отсутствием доступной среды, свалками и обманом о запуске новых станций метро», — указано в тексте.

Активисты отметили «пассивность» Беглова в вопросах сохранения исторической памяти Петербурга. Также губернатор тратит миллионы рублей городского бюджета на пиар своей деятельности, подчеркнули общественники.

Представители движения напомнили, что в российском законодательстве нет специальных инструментов, которые позволили бы снять Беглова с поста губернатора раньше срока. Помочь в данном вопросе поможет только соответствующее решение президента РФ Владимира Путина, отметили общественники.