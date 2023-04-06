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Москва не понимает, что конкретно Киев имеет ввиду под заявлением украинского президента Владимира Зеленского о скором исчезновении любых границ между Варшавой и Киевом. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства URA.RU сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле очень активно следят за взаимоотношениями Польши и Украины. Комментируя заявление Владимира Зеленского, Песков подчеркнул, если слова украинского президента означают поглощение Польшей территории Украины, то здесь необходимо разбираться более детально. Однако, если речь идет о расширении добрососедских отношений и признании польского языка государственным языком Украины, то такой шаг Киева вряд ли можно объяснить с точки зрения логики.

Официальные власти Российской Федерации и дальше будут следить за отношениями между Варшавой и Киевом, чтобы принимать соответствующие и своевременные ответные меры, резюмировал Песков.

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