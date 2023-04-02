В результате ракетной атаки вооруженных сил Российской Федерации по военным объектам на территории Украины с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» могли быть ликвидированы, в том числе и высокопоставленные военные чиновники США. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Украина.ру» заявил военный политолог Александр Перенджиев.

По его словам, по неподтвержденным пока данным в Соединенные Штаты Америки с территории Украины были отправлены гробы с несколькими американскими генералами. Политолог напомним, что сразу же после российского удара возмездия по военным объектам на территории Украины в Черном море активно начали работать американские БПЛА. При этом Великобритания объявила о возможных поставках ВСУ боеприпасов с обедненным ураном, а в небе над Балтийским морем была проведена имитация воздушного удара по Санкт-Петербургу.

Перенджиев отметил, что такая бурная реакция западных стран свидетельствует о болезненном ударе со стороны Российской Федерации. Политолог добавил, что коллективный Запад начал ненавидеть Россию еще больше из-за того, что наша армия успешно защищает национальные интересы страны.