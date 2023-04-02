ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В результате ракетной атаки вооруженных сил Российской Федерации по военным объектам на территории Украины с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» могли быть ликвидированы, в том числе и высокопоставленные военные чиновники США. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Украина.ру» заявил военный политолог Александр Перенджиев.

По его словам, по неподтвержденным пока данным в Соединенные Штаты Америки с территории Украины были отправлены гробы с несколькими американскими генералами. Политолог напомним, что сразу же после российского удара возмездия по военным объектам на территории Украины в Черном море активно начали работать американские БПЛА. При этом Великобритания объявила о возможных поставках ВСУ боеприпасов с обедненным ураном, а в небе над Балтийским морем была проведена имитация воздушного удара по Санкт-Петербургу.

Перенджиев отметил, что такая бурная реакция западных стран свидетельствует о болезненном ударе со стороны Российской Федерации. Политолог добавил, что коллективный Запад начал ненавидеть Россию еще больше из-за того, что наша армия успешно защищает национальные интересы страны.

Вам может понравиться

Украинская Служба безопасности заочно обвинила главу Росавиации в перевозке российских военных

Украинская Служба безопасности (СБУ) выдвинула обвинения против Александра Нерадько. Он занимает должность главы Росавиации. СБУ заявила, что Нерадько предоставил самолеты для того, чтобы перевозить военнослужащих армии РФ. В сообщении украинского

Медведев назвал президента Украины «взбесившимся ублюдком» на фоне событий в Киево-Печерской лавре

Представителей украинской власти ждет не только человеческий, но и Божий суд. Именно так прокомментировал события, происходящие в Киево-Печерской лавре, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале.

Суд в Казани арестовал блогера за призывы к дезертирству военных РФ

Суд города Казани арестовал блогера Парвину Абузарову. Девушка сейчас находится под домашним арестом, ей выдвинуты обвинения в публичных призывах к деятельности, которая угрожает безопасности страны. Об этом пишет РИА Новости,