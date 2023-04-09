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9 апреля – ИА Discover24.ru. Российский военный эксперт Александр Переджиев во время общения с корреспондентом «Царьграда» прокомментировал новость об уничтожении высокопоставленных натовских генералов на территории одной из секретных военных баз Украины.

По его словам, вооруженные силы Российской Федерации могли нанести удар высокоточной гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по военному объекту ВСУ, расположенному в Львовской области, на территории которого находились высокопоставленные генералы НАТО, в ответ на агрессивные действия Запада.

Сообщается, что в результате российского ракетного удара было ликвидировано порядка сорока высокопоставленных военных чиновников Североатлантического альянса. Военный аналитик отметил, что в Вашингтоне началась настоящая истерика, как только там узнали о гибели своих генералов. По словам эксперта, данные действия российской армии стали закономерным ответом на новость о поставках боеприпасов с обедненным ураном вооруженным силам Украины.

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