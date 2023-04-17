По словам обозревателя РИА Новости Давида Нармании, у американского истребителя F-35 появились проблемы из-за «детских болезней», что мешает его успешному использованию в боевых условиях.

Меньше трети из купленных союзниками США истребителей готовы выполнить все поставленные задачи.

В планах было собрать до 3,5 тысяч самолетов, но появились сложности из-за увеличения количества бракованных единиц. Так, доля полностью пригодных к применению машин составляет всего 36 процентов.

Главной проблемой самолета F-35 стал дефект силовой установки. Есть также трудности с обязательной опцией для истребителя – перемещением на сверхзвуковой скорости, который приводит к повреждениям обшивки и снижению малозаметности. Кроме того, пилоты сталкиваются с гипоксией, которая возникает из-за неисправности системы подачи кислорода, есть проблемы с дисплеем шлема.

Производители продолжают вносить доработки, но это приводит к увеличению расходов и грозит задержками в выполнении контрактов.