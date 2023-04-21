Китай намерен достичь независимости и избежать вмешательства США, и готовится к этому с помощью проведения крупномасштабных военных учений, вызвавших беспокойство в международном сообществе.

По сообщению портала Bloomberg, напряженность в отношениях с Соединенными Штатами Америки усугубилась после встречи тайваньского политика Цай Инвэня со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Китай выразил недовольство политикой Вашингтона по отношению к Тайваню и рассматривает любые контакты Тайваня с другими государствами как нарушение политического статус-кво.

Многие мировые аналитики и соседи Китая беспокоятся, что масштабные военные учения могут усугубить международный конфликт, несмотря на то, что Пекин сообщил о мирных целях проведения кампаний.